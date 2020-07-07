С 7 июля Дубай открылся для зарубежных туристов, авиакомпании ОАЭ поделились обновленным списком направлений в своей полетной сети, сообщает Khaleej Times.

Так национальный перевозчик возобновил обслуживание 51 пункта назначения. В том числе 18 городов Европы: Амстердам, Афины, Барселона, Брюссель, Копенгаген, Дублин, Глазго, Франкфурт, Ларнака, Лондон, Мадрид, Манчестер, Милан, Мюнхен, Париж, Рим, Вена и Цюрих.

Также авиакомпания обслуживает гостей из трех городов Африки (Каира, Хартума и Туниса) и четырех в США и Канаде (Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон и Торонто).

Перевозчик возобновил полеты в Коломбо, Дакку, Исламабад, Кабул, Карачи, Лахор, Мале, Ханой, Хошимин, Гонконг, Джакарту, Куала-Лумпур, Манилу, Осаку, Сеул, Сингапур, Тайбэй и Токио.

Он также открыл свои услуги для путешественников из Окленда, Брисбена, Перта и Сиднея в Австралии. На Ближнем Востоке возобновились полеты в Амман, Бахрейн и Бейрут,

Бюджетный перевозчик Дубая объявил, что возвращает обслуживание 17 направлений в своей сети, в том числе: Аддис-Абеба, Джуба и Хартум в Африке; Алматы, Кабул и Нур-Султан в Центральной Азии; Белград, Бухарест, Дубровник, Киев, Краков, Прага, Сараево и София в Европе; Александрия, Амман и Бейрут на Ближнем Востоке.

Обе авиакомпании попросили туристов, летящих в Дубай, убедиться, что у них есть все необходимые документы.

Они должны иметь распечатанную и заполненную форму медицинской декларации, в которой указывается, что у них нет никаких симптомов коронавируса. Также документ, в котором говорится, что они будут нести все расходы на карантин и лечение в случае, если им будет поставлен диагноз Covid-19. Обе формы необходимо передать в Управление здравоохранения Дубая (DHA) по прибытии.

Гости также должны пройти тест за 96 часов до своего рейса и иметь при себе отрицательный результат. Это касается всех пассажиров, включая детей. Также исследование доступно и в Дубае, но до его результатов придется самоизолироваться. При отрицательном тесте – можно продолжить путешествие, при положительном – придется оставаться на карантине.