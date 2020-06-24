Участники криминальной сходки, которую разогнали во вторник вечером сотрудники полиции и спецназ, заявили, что отмечали в ресторане на Алтуфьеском шоссе Москвы День Победы, перенесенный из-за пандемии на 24 июня. Но у правоохранителей есть веские основании не доверять этой версии. И, хоть представители криминального мира казались довольно мелкими по статусу (настоящих «воров в законе» среди них не обнаружилось), все они сейчас проверяются на предмет причастности к ряду преступлений.

Любопытно, что эксперты связывают сходку с произошедшим накануне задержанием банды, нападавшей на дорогие коттеджи.

23 июня в ресторане «Отрада Лаунч» собрались около 30 представители криминального мира. Неожиданно на сходку нагрянули правоохранители. Один из участников «собрания» даже выстрелил в их сторону из травматического пистолета.

— Генералов и генералиссимусов на сходке явно не было, — говорит источник в спецслужбах. – Все это довольно малозначительные персонажи, «прославившиеся» умением «выставлять» богатые дома и воровать барсетки.

По одной из версий, они решили поделить сферы влияния. Вообще в пандемический период криминал остался без заработков: россияне сидели по домам, торговые центры (излюбленные места для краж) пустовали. После снятия карантинных мер потребовалось жестко обозначить границы, где действуют мелкие банды.

По другой версии, на сходке решили обсудить ситуацию с задержанием «коллег», которые грабили богатые дома в Московской области. Дело в том, что помимо ряда бизнесменов и лидера группы Uma2rman Владимира Кристовского пострадали и силовики, среди них руководство УВД по СВАО и экс-прокурор Московской области Аникин).

Скорее всего бандиты не знали, кому принадлежат коттеджи, но по факту нажили врагов, которые не преминули ответить — во вторник были задержаны граждане Грузии Арчи Мелкадзе, Бадри Немсицверидзе и Валериани Купрашвили.

Однако грабителей, по словам потерпевших, было гораздно больше. Не исключено, что некоторые из них как раз и собрались на «сходке». Среди задержанных, повторимся, нет людей с «громкими» именами, вписавшимися в криминальную историю своими подвигами. Исключение — серебряный призер чемпионата Москвы по вольной борьбе Сеймур Набизаде. По данным «», его отпустили.