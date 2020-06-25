Юная наездница, чья лошадь испугалась шума машин, попала под колеса рейсового автобуса в городском округе Клин. Девочка погибла на месте.

Как стало известно «», несчастье произошло 23 июня недалеко от деревни Раздолье. 13-летняя Виктория (имя изменено) ехала вдоль дороги на мерине Персике, хозяином которого является ее старший брат. Она направляла лошадь к пешеходному переходу. Конная ферма, где семья держит Персика, находится буквально в километре от этого пешеходного перехода. Вика должна была после очередной прогулки поставить лошадь в стойло. И вдруг всегда спокойное семилетнее животное чего-то испугалось. Лошадь понесла. Выскочив на дорогу, Персик начал метаться от одной проезжающей машины к другой и в итоге попал под колеса автобуса. Девочка и лошадь погибли.

Это стало страшным шоком не только для семьи, но и для всех знакомых Виктории, которые знали Персика как очень уравновешенное животное . Дело в том, что девочка была блестящей наездницей, находилась в седле уже три года. Она занималась конкуром профессионально, на ее счету было уже три региональных победы. Персик в свою очередь считался самым тихим мерином на конюшне.