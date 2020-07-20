Причину ДТП с участием городского автобуса 20 июля на юго-востоке Москвы установили следователи. Водитель перепутала педали, поэтому автобус выехал на остановку и сбил людей. Одна женщина погибла.

Как стало известно «», смертельная авария произошла в 7.50 возле остановки «Бассейн» на Краснодонской улице. Автобус маршрута 228 не затормозил, а преодолел бордюр и выехал на остановку. Кстати, в салоне находились восемь пассажиров, некоторые готовились к выходу.

Автобус на приличной скорости наехал на трех человек, ожидающих прибытия транспорта. Одна женщина — 44-летняя Ирина (по некоторым данным, медик по профессии), умерла на месте. Ее тело вытаскивали из-под махины.

В аварии пострадала еще одна женщина — 54-летняя дама с необычным именем Наботбегим. Она доставлена в реанимацию с многочисленными травмами. Третий пострадавший в последний момент успел отскочить, поэтому ранения незначительны.

Автобусом управляла 46-летняя жительница Подмосковья Вероника Николаевна. Она признала вину в ДТП, заявив, что перепутала тормоз с газом. Стаж вождения у женщины с 2017 года.

Раньше я водила троллейбус. Система управления в нем несколько иная. Затем переучилась на автобус. А тут одной ногой нужно нажимать газ или тормоз — до конца не освоила. Вот потому нажала газ на остановке, — плачет Вероника Николаевна.

Автобусы она водила всего полтора месяца. Ранее в смертельные ДТП не попадала. Когда-то ее признали виновной в ДТП с автомобилем — будучи за рулем троллейбуса, она не уступила дорогу. На иждивении виновницы аварии дочка, которой 7,5 лет.