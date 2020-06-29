Виновника взрыва в панельной пятиэтажке-хрущевке на северо-востоке Москвы 29 июня определили сотрудники экстренных служб города. Это владелец двушки на 3-м этаже, который был неосторожен с газом.

Как стало известно «», громкий хлопок жители дома на улице Проходчиков услышали в 13.40. Посыпались стекла, а из окон двухкомнатной квартиры на третьем этаже повалил черный дым. С улицы просматривалось, что квартира горит. Огонь стал распространяться в боковые квартиры — их на этаже всего 4. Фактически весь этаж выгорел. Нижние два этажа, то есть, восемь квартир, по результатам тушения огня залиты водой.

Всем жильцам первого подъезда удалось покинуть жилища. В больницы города отправились три человека. Самой старшей пострадавшей — 71 год, это Валентина Ивановна с пятого этажа, которая надышалась угарным газом. Соседку 67-летнюю Валентину Васильевну повезли в НИИ Склифосовского с аналогичным диагнозом.

У троих жителей (25-летней Валентины, 38-летней Светланы, 61-летнего Владислава Васильевича) шоковое состояние, помощь была оказана возле дома.

Предварительно, виновник бедствия — 43-летний Максим Борисович с третьего этажа. Мужчину с ожогами и отравлением ядовитым газом госпитализировали в 36 больницу.

Он жил один — супруга Елена Алексеевна с общим ребенком ушла от мужа в октябре прошлого года. Причина распада ячейки общества — пьянство главы семейства и его нежелание работать. Мужчина, как бывший сотрудник МВД, жил на пенсию — он закончил служить инспектором регистрационного подразделения ГИБДД. Основная версия — москвич неаккуратно обращался с бытовым газом. В квартирах хрущевки, кроме газовых плит, установлены газовые колонки. В двушке экс-полицейского была современная колонка с автоматическим отключением. Он установил технику около пяти лет назад, когда въехал с женой. По словам соседей, в этом году проверяющие не ходили с инспекцией газового оборудования — возможно, из-за самоизоляции в связи с коронавирусом.