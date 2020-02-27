Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Этот день будет оплачиваемым выходным. За апрель все россияне — конечно, кроме работающих по сдельному тарифу — получат полную зарплату, несмотря на один дополнительный выходной.

День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию установлен, как оплачиваемый выходной — приводит РИА «Новости» слова председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«Это не отгул [за свой счет]», — пояснил парламентарий.

Президент России Владимир Путин уже назвал эту дату — 22 апреля 2020 года.

Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков указал, что за апрель все россияне — конечно, кроме работающих по сдельному тарифу — получат полную зарплату, несмотря на один дополнительный выходной, сообщает Life.

Путин 26 февраля провел встречу с членами рабочей группы, созданной для подготовки внесения поправок в Конституцию.

Как заявил российский лидер, всего было внесено около 900 предложений по поправкам. Накануне Крашенинников сообщил, что работа над внесением поправок «выходит на финишную прямую с точки зрения подготовки текста [изменений в Конституцию]».

В ходе встречи рабочей группы с президентом, депутат заявил, что проект по поправкам будет предложен к рассмотрению в Госдуме во втором чтении 10 марта.

Депутат Госдумы Ольга Баталина предложила внести в основной закон положения о том, что «дети — это важнейшее достояние России». Российский лидер поддержал инициативу, с учетом демографических проблем предложение является актуальным, считает президент.

Была поддержана инициатива закрепить доступность медицинской помощи. В этом направлении в Конституции также следует прописать участие местных органов власти, чтобы избежать разрыва в сфере публичной власти, когда «вопросы образования и того же первичного звена здравоохранения оставались как бы непонятно за кем».

Поддержал президент и инициативу об усилении положения о социальном государстве, а также закреплении единой социально ориентированной политики государства.

Была поддержана президентом инициатива прописать в Конституции положение об уважении труда. По мнению президента, это обеспечит закрепление в общественном сознании уважения к труду, что, в свою очередь, привлечет внимание и государства.

Путин назвал уместным и востребованным предложение прописать в Конституции роли предпринимательства обязанности государства содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы.

Также Путин согласился с необходимостью запретить высшим должностным лицам, в том числе министрам, сенаторам и губернаторам владеть иностранными активами и счетами за границей. При этом президент заявил, что список лиц, на которых будет распространяться запрет, необходимо расширить, внеся в него и главу государства.

Важным и востребованным российский лидер назвал предложение отметить в Конституции обеспечение защиты персональных данных в киберпространстве.

Также президент поддержал инициативу закрепить в Конституции недопустимость призывов к отчуждению территории РФ.

Первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, герой России Вячеслав Бочаров оценил предложение насчет закрепления в основном законе страны тезиса о недопустимости отчуждения части территории России.

«Это само собой разумеющаяся норма, которая должна быть в конституции. Ведь у наших солдат еще в войнах прошлого века была поговорка «Ни пяди своей земли не отдадим». А в 90-е на Кавказе за что мы клали головы? Чтобы целостность российского государства была сохранена. А теперь, разве можем мы допустить, что чьим-то решением в будущем можно будет разбрасываться территориями? Я полностью поддерживаю то предложение, которое внес Машков», — заявил Бочаров в интервью «Газете.Ru».

Именно актер Владимир Машков выступил с соответствующей инициативой на встрече Путина с рабочей группой.

«Мы же в 90-е годы потеряли не только сухопутную территорию, но и части шельфов нескольких морей. Мы не можем допустить ничего подобного в будущем», — резюмировал Бочаров.

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