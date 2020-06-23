Кандидаты в олимпийскую сборную России по баскетболу 3Х3 собрались в Новогорске, протестировались на коронавирус и приступили к тренировкам. Кто именно будет уже целенаправленно готовиться к Токио-2020, где эта спортивная дисциплина будет представлена впервые, решится после этих сборов.

Не случись пандемии, российские сборные по баскетболу 3Х3 сейчас бы были в полной готовности к Олимпийским играм, где данный вид спорта будет представлен впервые. И женская, и мужская наши команды получили прямые путевки на Игры в Токио. Стритбол, как еще называют баскетбол 3Х3, впервые вошел в программу Олимпиады, и несколько сборных, в том числе и российская, напрямую отобрались благодаря рейтингу федераций в ФИБА (Международной федерации баскетбола).

У РФБ рейтинг весомый, к тому же ее президент Андрей Кириленко в сентябре прошлого года возглавил комиссию ФИБА именно по баскетболу 3Х3. Это направление стало одним из любимых детищ Кириленко, так что внимание к сборным командам 3Х3 в РФБ особое, поддержка полная.

Но поскольку коварный коронавирус вмешался и спутал все олимпийские планы, спортсмены из всех видов спорта начали съезжаться в Новогорск на сборы лишь в конце мая. Недавно к ним присоединились и баскетболисты.

По словам генерального менеджера женской команды Игоря Кочаряна, перенос Игр-2020 на год вперед девушкам не на руку. В сборной 3Х3 играют и кандидатки в сборную по классическому баскетболу, а за месяц до Олимпиады в Испании и Франции пройдет чемпионат Европы среди женщин.

У мужчин этих проблемы нет, сборники большого баскетбола и его уменьшенного собрата не пересекаются. Поэтому сейчас в Новогорске в спокойном режиме за год до Токио проходит просмотровый сбор. Кандидатов много, так что перед тренерским штабом во главе с Владимиром Агабабьяном стоит задача — пересмотреть и отобрать лучших.

После двух с половиной месяцев без тренировок на карантине — это не самая простая задача. Как признается сам Агабабьян, физическая форма сейчас у всех игроков разная, «ребятам было тяжело организовать себе регулярные нагрузки».

Ну и разумеется, условия для всех непривычные — жизнь по строгим медицинским протоколам, которые требуют нахождения внутри безопасного периметра (не менее трех недель). Каждый выход за пределы базы автоматически влечет новые карантин и тестирование.

Разумеется, перед тем, как приступить к тренировкам, спортсменов тоже протестировали. Сначала посадили на карантин на два дня прямо в Новогорске. «Никаких неудобств и дискомфорта, даже питание приносили», — рассказывает главный тренер мужской сборной. В это время взяли мазок у каждого участника сбора, а у игроков — еще и кровь на анализ. К общим тренировкам приступили только после того, как все тесты на коронавирус оказались отрицательными.

Сам сбор будет состоять из нескольких циклов, его расписание будет корректироваться тренерским штабом в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.