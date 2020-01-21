Пятнадцатилетней девочке из Китая, страдающей редким генетическим заболеванием, из-за которого ее лицо быстро постарело, сделали пластическую операцию по «восстановлению молодости». Об этом сообщает Metro.

Китаянка Сяо Фенг, в свои 15 выглядевшая на 60 из-за прогерии, перестала ходить в школу из-за издевательств сверстников.

При прогерии возникают изменения кожи, обусловленные преждевременным старением организма. В мире зафиксировано около 350 случаев прогерии, большинство больных не доживают до совершеннолетия.

Сяо Фенг повезло больше остальных больных — на ее внутренних органах болезнь не отразилась. Благотворительная организация собрала для девочки более 178 тысяч юаней (1,6 миллиона рублей) и отправила ее в клинику пластической хирургии. Во время операции, которая длилась семь с половиной часов, врачи удалили лишнюю кожу с ее лица, изменили форму носа, а также подкорректировали рот и брови.

Metro отмечает, что мать школьницы также страдает от прогерии.

Как ранее сообщал «Рамблер», в индийском штате Одина живет 65-летний Дивакар Бизой, которого называют «пузырчатым человеком» из-за нейрофиброматоза. Мужчина с головы до пят покрыт доброкачественными опухолями.

Бывший фермер впервые столкнулся с болезнью 15 лет назад. Тогда у него появилось несколько небольших опухолей, которые за несколько месяцев распространились по всему телу. Бизой рассказал, что жители его деревни обращаются с ним хуже, чем с «грязным бездомным животным» из-за его внешнего вида. Из-за насмешек соседей он постоянно носит балаклаву.

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