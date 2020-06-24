Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с Mpravda.com Крым прокомментировала финансовые претензии Киева к Москве из-за Черноморского флота.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва якобы должна Киеву за аренду военно-морских баз в Крыму несколько сотен миллионов долларов, которые не выплачивались после воссоединения полуострова с Россией.

Алтабаева назвала подобные заявления «смешными».

"Для здравомыслящих людей очевидно, что Севастополь — это часть России и Черноморский флот здесь дома. <…> Сейчас какие-либо расчеты с государством, которое претендует на "возвращение" Крыма и Севастополя без всяких оснований на это, выглядят смешно", — заявила она.

По мнению члена Совфеда, текущая ситуация напоминает исторические события 1917 года. Она приводит в пример создание Центральной Рады.

"Она не имела подконтрольных территорий, но имела амбиции: они слали на Черноморский флот телеграммы с требованиями принимать их условия", — отметила Алтабаева.

Сенатор считает, что Украина делает такие заявления, чтобы «продемонстрировать что-то» западным кураторам.

После распада Советского Союза Черноморский флот остался в составе Вооруженных сил России, несмотря на претензии со стороны Киева. Окончательно вопрос урегулировали в 1997 году в рамках «Большого договора» о дружбе и сотрудничестве. В состав соглашения вошли три документа, регулировавшие параметры раздела Черноморского флота, условия его пребывания на территории Крыма и финансовые вопросы, связанные с базированием.

В 2010 году главы двух государств подписали Харьковские соглашения о продлении аренды баз для кораблей Черноморского флота в Крыму на 25 лет с 2017 года. После возвращения Крыма в 2014 году российская сторона заявила о прекращении действия всех четырех документов.