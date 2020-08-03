Эдсон Брандао из Нидерландов рассказал изданию Unilad, как в 53 года ему удается выглядеть на несколько десятков лет моложе.
«Людей всегда шокирует, когда они узнают, что мне 53 года. Все они думают, что мне 25», — признается он.
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Wherever you are, be all there. 🤗😉👍 ☆ @edsonsecrets ☆ . . . . . . #groningencity # Nederland #sundayvibes #positivity #motivation #inspire #enjoythelittlethings #sundaymood☀️
Брандао утверждает, что никогда не прибегал к помощи пластических хирургов, а его внешность — результат здорового образа жизни.
Он придерживается особой диеты: не ест жареную и консервированную пищу, а также избегает сахара.
Все это мужчина сочетает с силовыми тренировками. Из напитков он предпочитает минеральную воду, выпивая около двух литров ежедневно.
Брандао также подчеркивает, что никогда в жизни не курил и не употреблял наркотики.