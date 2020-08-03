Эдсон Брандао из Нидерландов рассказал изданию Unilad, как в 53 года ему удается выглядеть на несколько десятков лет моложе.

«Людей всегда шокирует, когда они узнают, что мне 53 года. Все они думают, что мне 25», — признается он.

View this post on Instagram Wherever you are, be all there. 🤗😉👍 ☆ @edsonsecrets ☆ . . . . . . #groningencity # Nederland #sundayvibes #positivity #motivation #inspire #enjoythelittlethings #sundaymood☀️ A post shared by Edson Brandao (@edsonsecrets) on Jul 26, 2020 at 12:28pm PDT

Брандао утверждает, что никогда не прибегал к помощи пластических хирургов, а его внешность — результат здорового образа жизни.

Он придерживается особой диеты: не ест жареную и консервированную пищу, а также избегает сахара.

Все это мужчина сочетает с силовыми тренировками. Из напитков он предпочитает минеральную воду, выпивая около двух литров ежедневно.

Брандао также подчеркивает, что никогда в жизни не курил и не употреблял наркотики.