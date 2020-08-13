Одиннадцатого августа во время заседания суда самочувствие Михаила Ефремова резко ухудшилось, ему вызвали Скорую помощь и доставили в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Сегодня о состоянии знаменитости рассказал один из сотрудников клиники.

О том, что у Михаила Ефремова проблемы с сердцем, его адвокат Эльман Пашаев заявил еще в июле. Он рассказал, что артист постоянно жалуется на боли в груди. Состояние актера ухудшилось, когда начались заседания суда. Десятого августа Михаилу дважды вызывали скорую в квартиру, а на следующий день его увезли в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт.

Вчера Эльман Пашаев заявил, что диагноз актера подтвердился. Но сотрудник больницы, прокомментировавший состояние Михаила, заметил, что сомневается в словах адвоката, ведь признаков инсульта у артиста не заметно.

«Ефремов выглядел живеньким. По крайней мере, когда я зашла в бокс к нему, он сидел за столом. Значит, нормальное состояние. Но к нему особо не позволяют заходить, охрана сильная!» — рассказала врач.

Уже сегодня Михаил Олегович покинул клинику, как сообщили в регистратуре больницы имени Боткина. Теперь в том, что у него были проблемы с сердцем, сомневаются и коллеги по цеху. Так, Юрий Лоза заявил, что притвориться больным сможет любой хороший актер, а Михаил просто хотел избежал допроса.