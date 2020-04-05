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Власти Мурманской области приняли решение ограничить выезд из городов Кировск и Апатиты, куда ранее въезд был разрешен только их жителям, до 18 апреля, сделано это с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил оперштаб региона.

«Ограничения на въезд и выезд в Кировске и Апатитах вводятся с 12.00 5 апреля по 24.00 18 апреля. Въехать в населённые пункты можно будет по постоянной или временной регистрации. Въезд/выезд в населённые пункты разрешён экстренным и государственным службам, а также для исполнения договорных обязательств в интересах юридических и физических лиц или ИП, осуществляющих (обеспечивающих) деятельность на территории этих муниципалитетов», — говорится в сообщении.

Во всех остальных случаях выезд из Кировска и Апатитов возможен только по разрешительному документу от главы администрации муниципального образования (перечень оснований устанавливается главой администрации). Въезд железнодорожным транспортом возможен только при наличии регистрации в Кировске и Апатитах. Выезд железнодорожным транспортом невозможен, посадка пассажиров не будет производиться.

Автобусные билеты на междугородние рейсы в эти населённые пункты будут продаваться только при наличии прописки, соответствующей остановкам по маршруту следования автотранспорта, при условии необходимости исполнения договорных обязательств в интересах юридических и физических лиц или ИП, обеспечивающих деятельность в этих муниципалитетах, а также при работе в экстренных и государственных службах.

На период действия ограничений также приостановлено движение пригородных поездов по маршрутам Апатиты — Мурманск, Кандалакша — Апатиты, Пояконда — Кандалакша, приостанавливается работа дошкольных образовательных организаций.

В субботу в оперштабе региона уточнили, что за сутки добавилось 11 предварительно положительных результатов теста на коронавирус: пять в Кировске, четыре в Апатитах, один в Мурманске, один в Снежногорске. Всего зарегистрировано 37 предварительно положительных результатов, 15 подтверждено, один из заболевших выздоровел.

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