Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, получивший известность благодаря расследованиям о российском допинге, раскритиковал выдвижение двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой кандидатом в правление Союза биатлонистов России (СБР). Ее выдвинула на этот пост Федерация биатлона Москвы.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее лишил Зайцеву серебряной медали Игр 2014 года в Сочи в эстафете за нарушение антидопинговых правил и пожизненно отстранил ее от участия в Олимпийских играх. 42-летняя экс-биатлонистка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), процесс по которой еще не окончен.

«Снова интересно наблюдать за тем, как некоторые люди продолжают уничтожать авторитет российского спорта», — написал Зеппельт в Twitter.

В материале портала InsideTheGames, на который ссылается Зеппельт, говорится о том, что Зайцева была вовлечена в государственную допинговую систему, существование которой постулируется в скандальном «докладе Макларена».

Комиссия МОК Дениса Освальда, расследовавшая этот скандал, постановила, что она была «осведомленным участником» допинг-схемы. На пробирках с пробами Зайцевой были обнаружены царапины, а в одной из проб выявлен аномальный уровень соли.

Мнение журналиста Хайо Зеппельта поддержал его российский коллега Дмитрий Губерниев.

«Сразу скажу, что я ни на йоту не сомневаюсь в чистоте Зайцевой, Романовой и Вилухиной, но мы знаем, что они лишены титулов вице-чемпионок Олимпийских игр в Сочи, и заседание CAS было, а решение о виновности или невиновности Зайцевой будет только через несколько месяцев. Но вот сейчас-то как раз вопрос быть может крайне тревожный и даже опасный, потому что на данный момент Зайцева является дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил», — сказал Губерниев в эфире телеканала «