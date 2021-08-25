Для многих компаний выделенный сервер является оптимальным решением размещения своих сайтов. Но большинство начинающих предпринимателей не стараются вникать в вопрос, что такое хостинг, сервер, какие он имеет преимущества и как не ошибиться с его выбором. Рассмотрим самые насущные вопросы, которые могут возникнуть у новичков в области хостинга.
Что собой представляет выделенный сервер
Выделенный сервер является разновидностью хостинга, благодаря которому вы получаете в свое распоряжение физическое оборудование, где можно размещать самые различные интернет-проекты. Стационарный сервер предназначен для больших многостраничных сайтов, проектов с высоким уровнем трафика или веб-ресурсов, которые требуют расширенного функционала. Сегодня существует большое количество компаний, предлагающих аренду выделенного сервера с разным пакетом услуг.
Получая в пользование физический сервер, клиенту предоставляется право осуществлять над ним полный контроль, включая установку любого программного обеспечения и настройку операционной системы.
Что дает аренда выделенного сервера
Становясь арендатором физической машины, вы становитесь ее полноценным владельцем на определенное время с возможностью управлять всей системой сервера. Таким образом, вам предоставляется в пользование мощный стационарный компьютер, который установлен в дата-центре хостинг-провайдера. К нему подключен интернет, который работает круглосуточно, обеспечивая необходимую скорость передачи информации.
Управление осуществляется посредством консоли, через которую владелец сайта вводит определенные виды команд. Сисадмин самостоятельно устанавливает не только ОС, но и программное обеспечение, которое необходимо для эффективной работы веб-проектов. В качестве дополнительных опций сервер может оснащаться различными панелями управления, которые помогут обеспечить максимально удобный интерфейс для работы.
Кто нуждается в выделенном сервере
В основном выделенные сервера арендуют большие компании, которые имеют крупные сайты с высоким уровнем трафика, многофункциональные онлайн-приложения и интернет-ресурсы, которые нуждаются в особой защите данных от хакерских атак. Также в штате такой компании должен быть квалифицированный специалист, знакомый со всеми особенностями процесса управления сервером и его техническими характеристиками. Стоимость аренды физического сервера достаточно большая, поэтому позволить себе такую услугу могут только обеспеченные бизнесмены, имеющие хорошую прибыль от своей коммерческой деятельности.
Выделенный сервер или VPS: в чем разница?
Арендуя VPS/VDS-хостинг, вы получаете в пользование только часть физической машины. Поэтому есть большая разница в мощностных показателях, функциональных возможностях, праве вносить изменения в существующие настройки и т. д. На одном стационарном оборудовании может находиться несколько VPS-серверов, которые хостер сдает в аренду разным веб-мастерам. Именно поэтому VDS имеет меньше возможностей и ресурсов, чем выделенный сервер. Такой сервер больше подходит для сайтов, нуждающихся в мощностях, которые не может предоставить виртуальный хостинг, но аренда выделенного сервера является слишком дорогой. Хостинг VPS дешевле физической машины, и возможности у него ограничены.
Аренда выделенного сервера с услугой администрирования или нет?
Если вы арендуете сервер без услуги администрирования, то получаете в пользование пустое оборудование, которое придется настраивать собственными силами. Поэтому вам придется нанять профессионала, который будет настраивать и загружать сервер, обеспечивать его безопасность, обновлять ПО и проводить другие технические работы, необходимые для нормальной работы сайта.
Если вы не имеете такого специалиста, лучше всего брать в аренду сервер с услугой администрирования, что позволит вам давать провайдеру различные задания, не вникая во все технические аспекты управления. Арендовать выделенный сервер с сисадмином экономически выгоднее, чем брать отдельное оборудование и оплачивать услуги штатного технического специалиста.
Преимущества и недостатки физического сервера
Выделенный сервер имеет большое количество преимуществ:
- Все оборудование находится в распоряжении клиента, которому не надо делиться ресурсами с другими арендаторами.
- Высокая степень защиты от несанкционированного вторжения и хакерских атак.
- Непрерывная работа сервера без остановок и перебоев.
- Минимизация ошибок ПО.
- Возможность выдерживать максимально высокие нагрузки.
- Возможность масштабирования (увеличения) сайтов.
Недостатки физического сервера:
- Необходимость самостоятельного администрирования сервером или привлечения сторонних специалистов.
- Сложность проведения настройки оборудования.
- Высокая стоимость аренды.
Если вы хотите арендовать недорогой хостинг, выделенный сервер вам не подойдет. Между тем он предоставляет пользователям практически неограниченные возможности, за которые придется платить большие деньги.