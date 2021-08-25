Для многих компаний выделенный сервер является оптимальным решением размещения своих сайтов. Но большинство начинающих предпринимателей не стараются вникать в вопрос, что такое хостинг, сервер, какие он имеет преимущества и как не ошибиться с его выбором. Рассмотрим самые насущные вопросы, которые могут возникнуть у новичков в области хостинга.

Что собой представляет выделенный сервер

Выделенный сервер является разновидностью хостинга, благодаря которому вы получаете в свое распоряжение физическое оборудование, где можно размещать самые различные интернет-проекты. Стационарный сервер предназначен для больших многостраничных сайтов, проектов с высоким уровнем трафика или веб-ресурсов, которые требуют расширенного функционала. Сегодня существует большое количество компаний, предлагающих аренду выделенного сервера с разным пакетом услуг.

Получая в пользование физический сервер, клиенту предоставляется право осуществлять над ним полный контроль, включая установку любого программного обеспечения и настройку операционной системы.

Что дает аренда выделенного сервера

Становясь арендатором физической машины, вы становитесь ее полноценным владельцем на определенное время с возможностью управлять всей системой сервера. Таким образом, вам предоставляется в пользование мощный стационарный компьютер, который установлен в дата-центре хостинг-провайдера. К нему подключен интернет, который работает круглосуточно, обеспечивая необходимую скорость передачи информации.

Управление осуществляется посредством консоли, через которую владелец сайта вводит определенные виды команд. Сисадмин самостоятельно устанавливает не только ОС, но и программное обеспечение, которое необходимо для эффективной работы веб-проектов. В качестве дополнительных опций сервер может оснащаться различными панелями управления, которые помогут обеспечить максимально удобный интерфейс для работы.

Кто нуждается в выделенном сервере

В основном выделенные сервера арендуют большие компании, которые имеют крупные сайты с высоким уровнем трафика, многофункциональные онлайн-приложения и интернет-ресурсы, которые нуждаются в особой защите данных от хакерских атак. Также в штате такой компании должен быть квалифицированный специалист, знакомый со всеми особенностями процесса управления сервером и его техническими характеристиками. Стоимость аренды физического сервера достаточно большая, поэтому позволить себе такую услугу могут только обеспеченные бизнесмены, имеющие хорошую прибыль от своей коммерческой деятельности.

Выделенный сервер или VPS: в чем разница?

Арендуя VPS/VDS-хостинг, вы получаете в пользование только часть физической машины. Поэтому есть большая разница в мощностных показателях, функциональных возможностях, праве вносить изменения в существующие настройки и т. д. На одном стационарном оборудовании может находиться несколько VPS-серверов, которые хостер сдает в аренду разным веб-мастерам. Именно поэтому VDS имеет меньше возможностей и ресурсов, чем выделенный сервер. Такой сервер больше подходит для сайтов, нуждающихся в мощностях, которые не может предоставить виртуальный хостинг, но аренда выделенного сервера является слишком дорогой. Хостинг VPS дешевле физической машины, и возможности у него ограничены.

Аренда выделенного сервера с услугой администрирования или нет?

Если вы арендуете сервер без услуги администрирования, то получаете в пользование пустое оборудование, которое придется настраивать собственными силами. Поэтому вам придется нанять профессионала, который будет настраивать и загружать сервер, обеспечивать его безопасность, обновлять ПО и проводить другие технические работы, необходимые для нормальной работы сайта.

Если вы не имеете такого специалиста, лучше всего брать в аренду сервер с услугой администрирования, что позволит вам давать провайдеру различные задания, не вникая во все технические аспекты управления. Арендовать выделенный сервер с сисадмином экономически выгоднее, чем брать отдельное оборудование и оплачивать услуги штатного технического специалиста.

Преимущества и недостатки физического сервера

Выделенный сервер имеет большое количество преимуществ:

Все оборудование находится в распоряжении клиента, которому не надо делиться ресурсами с другими арендаторами. Высокая степень защиты от несанкционированного вторжения и хакерских атак. Непрерывная работа сервера без остановок и перебоев. Минимизация ошибок ПО. Возможность выдерживать максимально высокие нагрузки. Возможность масштабирования (увеличения) сайтов.

Недостатки физического сервера:

Необходимость самостоятельного администрирования сервером или привлечения сторонних специалистов.

Сложность проведения настройки оборудования.

Высокая стоимость аренды.

Если вы хотите арендовать недорогой хостинг, выделенный сервер вам не подойдет. Между тем он предоставляет пользователям практически неограниченные возможности, за которые придется платить большие деньги.