Сербия после победы правящей партии на парламентских выборах должна будет ускорить интеграцию в Евросоюз, но при этом сохранить и старых приятелей, заявил президент страны Александр Вучич.

Согласно предварительным результатам выборов, коалиция сил, объединенных вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП) Вучича, побеждает с результатом свыше 60% и получает в парламенте порядка 190 мандатов (из 250).

«Мы должны будем ускорить наш европейский путь. Должны будем пойти на дополнительные реформы и не постыдиться сказать, если где-то допустили ошибки или произошли проблемы. Но это не значит, что мы должны будем подлизываться или льстить тем, у кого к нам есть претензии», — заявил Вучич в публичном в обращении в штабе своей партии в Белграде.

«В то же время нужно сохранить наших друзей, сохранить всех тех, кто был с нами, когда нам было тяжело и во время коронавируса, и когда территориальная целостность Сербии была под угрозой», — подчеркнул Вучич.