Беспорядки в Белграде в ночь на среду перед зданием парламента в связи с мерами против COVID-19 стали грубейшим политическим насилием в последние несколько лет, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич вечером во вторник заявил о планах введения новых ограничений в целях борьбы с коронавирусом. Так, с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час, как во время режима ЧС с марта по 6 мая. После его выступления в ночь на среду протестующие против ужесточения мер столкнулись с полицией у парламента Сербии, пострадали 43 полицейских, задержаны 24 участника протестов, различные травмы получили два десятка граждан, было сожжено пять полицейских автомобилей.

«Ночью в Белграде мы стали свидетелями грубейшего политического насилия в последние несколько лет. Республика Сербия в последние восемь лет, в отличие от ранних времен, полностью уважала свободу собраний и демонстраций, свободу выражения иного мнения и никогда не ставила под угрозу это право своих граждан», — сказал Вучич на брифинге.

«Лица крайне правой ориентации, а в начале на собрании были и те, кто думали, что пришли из-за коронавируса и своего недовольства заострением мер, представители профашистских организаций напали на Скупщину, вошли в нее, что является как минимум двумя тяжкими преступлениями, жестоко нападали на сотрудников МВД, оскорбляли, били их и бросали камни. Полиция вела себя достойно, терпела давление и ответила, только когда они повредили двери и заняли холл парламента», — указал президент Сербии.

Вучич уточнил, что в «хорошо организованном протесте» замечено участие криминала, а также спецслужб из региона. Он отметил, что среди самых активных протестующих были сторонники жесткой линии по отношению к мигрантам, «противники сетей 5G и те, кто верит, что земля плоская». Глава государства также рассказал, что двое из задержанных агрессивных протестующих ранее неоднократно имели проблемы с законом, причем один из них — гражданин Черногории.