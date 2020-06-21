Президент Сербии Александр Вучич провозгласил победу правящей Сербской прогрессивной партии на прошедших выборах в Скупщину (парламент).

Граждане Сербии в воскресенье выбирали депутатов парламента страны, представительного органа автономного края Воеводина и муниципальных властей. Правом голоса обладали 6 584 376 граждан Сербии, которые голосовали на 8,4 тысячи участках, 90 участков находились на территории Косово и Метохии, а 42 — за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ.

«Сегодня вечером мы получили самое большое доверие народа, самое большое в истории Сербии, в условиях, когда мало кто в это верил. Мы получили большое предупреждение народа, что должны быть еще более ответственными и старательными», — заявил Вучич в избирательном штабе СПП. Он назвал победу партии «внушительной и убедительной».

По первым предварительным данным избиркома, СПП получает 63,35% голосов, Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича – 10,67%, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича – 2,17%. Обработаны данные с 2,32% участков, явка предварительно составила 59,43%

Остальные партии набирают менее необходимых 3% для прохождения в парламент. Законом также предусмотрена квота для партий нацменьшинств – венгров, албанцев и бошняков (славян-мусульман).

Республиканская избирательная комиссия должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям. За 250 мест в однопалатной Скупщине Сербии боролся 21 блок. Депутаты избираются на четыре года.