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Выброшенные в обычные мусорные урны медицинские маски могут вызвать новую волну пандемии коронавируса, считает исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

Он объяснил, что маски относятся к эпидемически опасным отходам класса "Б". Когда они окажутся на свалках или полигонах, инфекцией могут заразиться птицы и животные, которые, в свою очередь, станут носителями коронавируса. В связи с этим специалист призывает утилизировать медицинские маски особым образом.

«По-хорошему, при начале работы у нас, как правило, должно быть так: если начинаешь распространять маски, ты должен понимать, как ты соберешь с населения эти маски. Потому что их нельзя захоранивать. Мы же рассчитываем, что существует какой-то процент заболевших. В медицинских масках остается какой-то процент бактерий. Перчатки одноразовые, одноразовые медицинские маски необходимо утилизировать, не захоранивать. Их нужно в принципе сжигать», — цитирует Нагибина News.ru.

Он предлагает организовать вывоз масок из города, и установить для этого специальные урны.

В то же время, по его мнению, ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, позитивно отразятся на экологии не только в России, но и во всем мире.

Ранее российские ученые заявили, что определять у пациентов коронавирусную инфекцию можно при помощи рентгеновских снимков легких. Теперь эксперты занимаются обучением нейросети, ранее выявившей признаки обычной пневмонии.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Ведется разработка вакцины.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России заражены 840 человек.

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