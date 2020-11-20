Главную новогоднюю елку России привезут из Нарофоминского городского округа Московской области, рассказали в Министерстве энергетики Подмосковья.

«Выбрана главная елка страны, в декабре ее повезут из Нарофоминского городского округа. Подмосковные энергетики обеспечат энергоснабжение площадки, на которой елка будет готовиться к отправке в Кремль. Дерево установят на Соборной площади в Москве», — передает ТАСС сообщение министерства.

Уточняется, что возраст дерева — более 100 лет.

В 2019 году главную новогоднюю елку страны срубили в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Подмосковья.