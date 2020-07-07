Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во вторник объявила, что внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут 29 августа, сообщил Mpravda.com представитель ЦИК.

Ранее Сейм Латвии распустил Рижскую Думу, посчитав, что она не справляется с выполнением своих обязанностей.

«Выборы объявлены с учетом закона о роспуске Рижской думы, который предусматривает, что выборы должны быть объявлены 7 июля, а проведены 29 августа», — сказал собеседник агентства.

В день выборов участки будут открыты с 7.00 до 22.00 (совпадает с мск). Проголосовать также можно предварительно в среду, 26 августа, с 16.00 до 21.00, в четверг, 27 августа, с 9.00 до 16.00, и в пятницу, 28 августа, с 12.00 до 20.00.

Право участвовать в выборах имеют граждане Латвии и ЕС в возрасте с 18 лет, имеющие регистрацию на административной территории Риги на 31 мая этого года или владеющие недвижимостью на административной территории латвийской столицы, причем последние должны специально зарегистрироваться для участия в выборах с 30 июля по 15 августа.