Электоральная гонка в Белоруссии близится к кульминации – в стране полным ходом идет предвыборная агитация, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами в президенты зарегистрированы пять человек, и у каждого из них свое видение развития отношений с Россией и странами Запада в случае прихода к власти.

В пятерку кандидатов, в частности, вошли действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская – супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел.

Большинство из этих людей стоят на прозападных позициях, то есть являются сторонниками сближения Белоруссии с Евросоюзом и США. При этом они не высказываются резко негативно об отношениях с Россией, не являются русофобами-националистами, однако и углубленную интеграцию Минска и Москвы не поддерживают, что видно из их выступлений в СМИ, программ партий и объединений, которые они представляют.

С большой долей вероятности можно прогнозировать, что только один из кандидатов на высший государственный пост — Лукашенко, если он в итоге будет переизбран на новый срок, — продолжит поддерживать курс на углубление интеграции с Россией. Но есть одно «но» — республике должны быть предложены для этого выгодные условия, в частности, в разрешении нефтегазовых споров, на другое Минск не «подпишется». А приверженность отношениям с Москвой Лукашенко недавно подтвердил на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным – заявил, что Белоруссия всегда останется для России близкой и родной страной.

Белорусский политический аналитик Александр Шпаковский в разговоре с Mpravda.com отметил, что на сегодня безусловным фаворитом избирательной гонки является Лукашенко, поэтому «даже сама возможность прихода к власти так называемых альтернативных кандидатов в экспертных кругах всерьез не обсуждается». «Тем не менее, если такую гипотетическую возможность рассматривать, нужно иметь в виду, что так называемые альтернативные кандидаты, которые представляют традиционную оппозицию (кроме Тихановской – ред.), выступают за выход из состава блока ОДКБ и Союзного государства с Россией», — указал аналитик.

Тихановская: дружить на равных

Единственный кандидат в президенты Белоруссии, который попал в нынешнею избирательную кампанию фактически волей случая, — Тихановская. Она неоднократно признавалась, что у нее нет никаких политических амбиций, а на выборы она пошла только потому, что ее супруг, который планировал в них участвовать, не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения. Главный посыл, с которым Тихановская идет на выборы, — она хочет смены власти в стране, и в случае избрания главой государства в течение полугода проведет «перевыборы», в которых, в том числе, смогут участвовать те, кто находятся сейчас под стражей и признаны правозащитниками политическими заключенными.

Рассуждая о кандидатуре Тихановской, Шпаковский отметил, что «вообще достаточно сложно составить какое-либо мнение о ее воззрении по вопросам внешней, внутренней политики, развитии экономики и так далее». «Само по себе выдвижение Светланы Тихановской было бутафорским, по факту за ним скрывалась политическая кампания ее мужа, которая тоже не была кампанией кандидата в президенты в полном смысле этого слова», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Тихановский эксплуатировал протестные настроения и, по большому счету, ничего не предлагал, исключительно критикуя те или иные действия Лукашенко.

«»Он (Тихановский – ред.) призывал к протестам с довольно радикальными лозунгами, использовал популистскую социальную риторику, поэтому понять, как он относится к таким образованиям, как ОДКБ, Союзное государство, ЕАЭС, ЕС, достаточно сложно», — отметил эксперт.

По его словам, негативных высказываний о России со стороны Тихановского не звучало, однако звучала критика в адрес президента РФ. «То есть, если исходить из этого заявления, то ничего хорошего, по всей вероятности, белорусско-российские отношения в случае избрания Тихановской президентом не ждет», — считает Шпаковский.

Между тем сама Тихановская, выступая со своей предвыборной программой по радио, отмечала, что белорусы будут «дружить со всеми, но только в интересах собственной страны». «Мы должны создать партнерство на равных, а не зависеть от газовой или кредитной иглы», — говорила кандидат, имея в виду отношения с Россией.

Канопацкая: резко против интеграции с РФ

Еще один кандидат в президенты, Канопацкая, никогда не скрывала, что выступает противником союзной интеграции Белоруссии с РФ, зато полностью поддерживает равноправное участие Минска в делах ЕС. Например, на своей странице в Facebook политик писала о ненужности Союзного государства народам двух стран. Канопацкая отмечала, что этот проект за 20 лет так и остался «мертворожденным ребенком», и пришло время поставить в нем точку через проведение референдума. Проект Союзного государства, по ее мнению, давно превратился в «игрища политических амбиций».

«Я выступаю за реализацию закрепленного в конституции применения государственного нейтралитета, я — за пересмотр всех международных соглашений, которые не соответствуют национальным интересам Беларуси. Да, я за денонсацию договора о создании Союзного государства. Да, я за выход из Организации Договора о коллективной безопасности», — заявляла Канопацкая, выступая на телевидении со своей предвыборной программой.

Кроме того, кандидат высказывалась за прекращение Россией договоров аренды военных объектов в Белоруссии и за вывод с территории республики российских военнослужащих.

Более позитивно Канопацкая относится к членству Белоруссии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По ее словам, этого интеграционного объединения Минску вполне достаточно для «полноценного межгосударственного сотрудничества», хотя оно и функционирует «с небольшими шероховатостями».

«Нет смысла гоняться за двумя зайцами, тем более, когда один из них хромой и недоразвитый (Союзное государство – ред.)», — утверждала Канопацкая. В свое время она также подвергала критике работу Белоруссии и России по интеграционным «дорожным картам», называла ее «тайной, покрытой мраком», и требовала «рассекретить» все предложения в рамках союзной интеграции.

По словам Канопацкой, Белоруссия — европейская страна и «неотъемлемая часть европейской цивилизации». Она полагает, что европейский путь Белоруссии – это не вопрос «геополитического шатания между Москвой и Брюсселем, это сознательное, осведомленное участие в европейских делах в качестве полноправной заинтересованной стороны».

Черечень и Дмитриев: за нейтралитет

Как указал Шпаковский, если анализировать позицию объединения «Говори правду», которое представляет Дмитриев, оно выступает за нейтральный статус Белоруссии и, соответственно, предполагается выход из всех союзных образований с Россией.

«В программе социал-демократической партии, которую представляет Черечень, аналогичные установки. По большому счету, оба этих кандидата являются противниками тесной интеграции с Россией и участия в военно-политическом блоке ОДКБ», — сказал эксперт.

Это подтвердил и сам Черечень в своей предвыборной программе: он среди прочего прописал там, что Белоруссии не нужно вступать в военные блоки, будь то НАТО или ОДКБ. Кандидат на пост президента республики считает, что и с Россией, и с Украиной, и со странами Евросоюза следует развивать «добрососедские, партнерские отношения, но на прозрачных и взаимовыгодных условиях». Также Черечень считает, что вступление в любые международные организации и союзы должно быть одобрено на всенародном референдуме, а «интеграционные документы нельзя подписывать кулуарно».

Похожих взглядов придерживается Дмитриев. В частности, программа «Говори правду» декларирует, что Белоруссии нужен «подлинный нейтралитет», республика должна реализовать «по-настоящему многовекторную внешнюю политику без ненужных перекосов в восточную или западную сторону», а также вывести из страны иностранные военные базы. «Беларусь не будет входить ни в какие военные блоки, которые могут втянуть ее в вооруженный конфликт», — говорится в программе.

По поводу Союзного государства Дмитриев ранее отмечал, что оно «застряло в безволии политиков – ни назад, ни вперед». Кандидат считает, что в данном случае Белоруссии нужна «прагматизация отношений» с сохранением того, что «реально работает для людей». В этой связи политик и его объединение предлагали признать, что «поставленные в союзном договоре цели недостижимы», но сохранить при этом имеющиеся договоренности по социально-гуманитарным, частично экономическим вопросам на двустороннем уровне, а остальное — передать в Евразийскую комиссию. «Но пока что обе стороны используют Союзное государство как манипуляцию в переговорах, что еще больше понижает его значимость», — рассуждал Дмитриев в одном из своих интервью.

Лукашенко: интеграция по-новому

Лукашенко всегда выступал сторонником последовательной интеграции с Россией и был верен своим принципам, даже несмотря на трудности, которые периодически возникают в отношениях Минска и Москвы. В начале июля он заявил, что Белоруссия от РФ никуда «бежать» не собирается, просто хочет, чтобы к ней относились «по-человечески». «Вот единственное требование, все остальное сами заработаем», — заявлял Лукашенко и тем самым настаивал, по сути, на решении экономических разногласий с учетом интересов Минска.

Он также высказывал мнение, что Россия не хочет потерять Белоруссию ни в экономическом, ни в политическом плане, поскольку у нее нет других союзников.

Однако несмотря на, казалось бы, близкие отношения и основательные переговоры по углубленной интеграции и 30 «дорожным картам», стороны так и не смогли подписать их ни в 2019 году, ни в 2020. Этот вопрос остается открытым до сих пор, и никто не может с уверенностью сказать, что ждет эти «дорожные карты».

Шпаковский уверен, что после выборов, если у власти останется Лукашенко, стороны вернутся к обсуждению дальнейшей интеграции. «Но здесь надо понимать следующее: та интеграция, которая предлагалась белорусской стороне в соответствии с планом (бывшего премьера России Дмитрия) Медведева, очевидно, Минск не устраивает. Поэтому, вероятно, будут выработаны некие новые карты», — считает эксперт.

По его данным, белорусское экспертное сообщество в настоящее время «активно работает над предложениями такого рода в адрес РФ». «Мы сказали, как нас не устраивает, потому что, действительно, (в старом варианте «дорожных карт» — ред.) предлагалось передать абсолютное большинство полномочий на наднациональный уровень и синергию законодательства проводить таким образом, что базовым становилось российское законодательство. Это в корне меняло бы все реалии жизни в Беларуси и серьезно ущемляло суверенитет», — считает Шпаковский.

Он прогнозирует, что выработанные Минском предложения будут представлены российской стороне в скором времени.

«Могу сказать, что желание интегрироваться у Беларуси есть, вопрос – в условиях, и базовым условием для Беларуси является равноправная интеграция, создание, в первую очередь, равных экономических условий, равных условий для субъектов хозяйствования. После чего можно будет подходить к вопросу о неких политических «надстройках», — добавил Шпаковский, подразумевая 31-ю «дорожную карту» по интеграции, которая разрабатывалась ранее и носила политический характер в отличие от других, «экономических» карт.