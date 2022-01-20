В 1993 году на севере страны была основана компания Bergamont. До появления первого велосипеда Bergamont все начиналось очень скромно с небольшой велосипедной мастерской и дочерней компании мясного ритейлера. В центре Гамбурга, прямо напротив скотобойни. Сегодня Bergamont — это полностью зарекомендовавшая себя компания в велосипедной индустрии, которую знают и любят в Германии и за ее пределами.

Уже более 20 лет Бергамонт использует географически подходящее расположение на севере и имеет наилучшие отношения с Азией в мировой торговле. Бергамонт останется в центре Гамбурга даже после переезда в 2014 году. В нескольких улицах от него новое место теперь находится прямо напротив стадиона Миллернтор, где футбольный клуб «Санкт-Паули» играет в футбол во время сезона Бундеслиги.

Выбор велосипеда «Бергамонт»

Жители Гамбурга могут многое предложить, и их велосипеды охватывают весь спектр. От обычного хардтейла MTB до лучших гоночных велосипедов и современных электровелосипедов — каждый велосипедист найдет свой велосипед. Для самых маленьких есть детские велосипеды Bergamont. От 20 дюймов до 24 дюймов, здесь есть большой выбор.

МТБ хардтейл;

полная подвеска МТБ;

гоночные велосипеды;

кроссовые велосипеды;

городские велосипеды;

треккинговые велосипеды;

спонсорские и туристические велосипеды;

электронные велосипеды;

детские велосипеды.

Гарантия на велосипеды «Бергамонт»

BERGAMONT предоставляет гарантию на дефекты материалов и обработки в случае перехода риска на раму, задний треугольник и вилку (если это вилка BERGAMONT) при покупке велосипеда, полностью собранного авторизованным дилером BERGAMONT https://velomarket.org.ua/category/proizvoditeli/bergamon и маркируется BERGAMONT («продукт»).

Как долго гарантия? Эта добровольная гарантия производителя предоставляется на 5 лет на раму и заднюю часть или на 2 года на вилку с даты покупки. Эта гарантия предоставляется только в интересах первоначального покупателя. Если продукт будет передан другому лицу первоначальным покупателем, вышеупомянутая гарантия станет недействительной.

5-летняя ограниченная гарантия на раму и заднюю часть предоставляется только в том случае, если велосипед обслуживался один раз в год в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, включенными в настоящую инструкцию по эксплуатации. Это техническое обслуживание должно быть подтверждено печатью и подписью. Если такое обслуживание не проводится, гарантийный срок с 5 лет на раму и задний треугольник сокращается до 3 лет. Затраты на проверку и техническое обслуживание несет владелец продукта.

С этой гарантией BERGAMONT предоставляет всемирную добровольную гарантию производителя. В той степени, в которой это разрешено законом, и если не предусмотрен более короткий гарантийный период, установленные законом гарантии ограничены максимальным периодом в 5 или 2 года с даты приобретения продукта и для первоначального покупателя продукта.