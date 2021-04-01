Геморрой вызывает неприятные ощущения у человека. Эта болезнь доставляет ему дискомфорт и мешает вести полноценную жизнью. Свечи помогут справиться с этой проблемой.

Симптомы

Существуют предпосылки возникновения этого заболевания. Это:

Ощущение зуда; жжение в толстой кишке; болезненные ощущения; кровотечение; воспалительные процессы.

Если пациент испытывает недомогание и дискомфорт при дефекации, у него наблюдаются проблема со стулом, то свечи от геморроя помогут избавиться им от этих симптомов, больше информации здесь.

Выбор

Сегодня в продажу поступают различные свечи для лечения геморроя. Лучше всего покупать суспензии с большим содержанием натуральных веществ. Такие препараты имеют ряд достоинств:

Быстро впитываются;

легко скользят;

не вызывают раздражения;

полностью безопасны;

состоят из натуральных компонентов.

В состав свечей, для лечения геморроя, включены натуральные масла из плодов какао, пчелиный воск и пыльца, прополис и облепиховое масло, масло из семян льна и тыквы.

Компоненты

Главными компонентами суспензий являются питательные масла. Натуральные масла из облепихи, тыквы и плодов какао имеют антиоксидантные, лечебные свойства. Они быстро и эффективно заживляют трещины и ранки в толстой кишке, устраняют болезненные ощущения во время стула. Свечи имеют плотную консистенцию, но благодаря маслам быстро тают и впитываются в кишечник. Натуральное масло тыквы имеет уникальный состав. В него входят:

Магний; витамин А; флавоноиды; витамин С; цинк; витамин Е.

Такой богатый состав витаминов и микроэлементов положительно сказывается на эффективном действии суспензий. Масло легко проникает в толстую кишку и оказывают противовоспалительное и заживляющее действие. Свечи от геморроя, с содержанием масла тыквы и прополисом, можно использовать так же для лечения мочеполовой системы человека и гинекологические заболевания.

Рекомендации

Суспензии состоят из натуральных компонентов и успешно лечат такие заболевания:

Цистит;

геморрой;

простатит;

воспаление придатков.

Свечи имеют небольшой размер и конусовидную форму. Их нужно вводить ректально в толстую кишку два раза в день. Полный курс лечения рассчитан на один месяц. На сайте https://beetech.in.ua/ru/61-pcelinaa-apteka/svechy-ot-gemorroya предоставлен широкий ассортимент свечей от геморроя с натуральными наполнителями по разумной цене.