Геморрой вызывает неприятные ощущения у человека. Эта болезнь доставляет ему дискомфорт и мешает вести полноценную жизнью. Свечи помогут справиться с этой проблемой.
Симптомы
Существуют предпосылки возникновения этого заболевания. Это:
- Ощущение зуда;
- жжение в толстой кишке;
- болезненные ощущения;
- кровотечение;
- воспалительные процессы.
Если пациент испытывает недомогание и дискомфорт при дефекации, у него наблюдаются проблема со стулом, то свечи от геморроя помогут избавиться им от этих симптомов, больше информации здесь.
Выбор
Сегодня в продажу поступают различные свечи для лечения геморроя. Лучше всего покупать суспензии с большим содержанием натуральных веществ. Такие препараты имеют ряд достоинств:
- Быстро впитываются;
- легко скользят;
- не вызывают раздражения;
- полностью безопасны;
- состоят из натуральных компонентов.
В состав свечей, для лечения геморроя, включены натуральные масла из плодов какао, пчелиный воск и пыльца, прополис и облепиховое масло, масло из семян льна и тыквы.
Компоненты
Главными компонентами суспензий являются питательные масла. Натуральные масла из облепихи, тыквы и плодов какао имеют антиоксидантные, лечебные свойства. Они быстро и эффективно заживляют трещины и ранки в толстой кишке, устраняют болезненные ощущения во время стула. Свечи имеют плотную консистенцию, но благодаря маслам быстро тают и впитываются в кишечник. Натуральное масло тыквы имеет уникальный состав. В него входят:
- Магний;
- витамин А;
- флавоноиды;
- витамин С;
- цинк;
- витамин Е.
Такой богатый состав витаминов и микроэлементов положительно сказывается на эффективном действии суспензий. Масло легко проникает в толстую кишку и оказывают противовоспалительное и заживляющее действие. Свечи от геморроя, с содержанием масла тыквы и прополисом, можно использовать так же для лечения мочеполовой системы человека и гинекологические заболевания.
Рекомендации
Суспензии состоят из натуральных компонентов и успешно лечат такие заболевания:
- Цистит;
- геморрой;
- простатит;
- воспаление придатков.
Свечи имеют небольшой размер и конусовидную форму. Их нужно вводить ректально в толстую кишку два раза в день. Полный курс лечения рассчитан на один месяц. На сайте https://beetech.in.ua/ru/61-pcelinaa-apteka/svechy-ot-gemorroya предоставлен широкий ассортимент свечей от геморроя с натуральными наполнителями по разумной цене.