Фонтан — изящное дополнение приусадебного участка, однако для него требуется специфическое оборудование. При этом главная роль отводится насосу. От качества изделия и его технических параметров будет зависеть долговечность декоративного источника. Рассмотрим ключевые параметры, которые необходимо учитывать, выбирая насос для фонтана.

Разновидности и особенности оборудования

Погружные модели. Монтируются непосредственно в чашу фонтана (корпус легко задекорировать), поэтому нет необходимости оборудовать отдельное техническое помещение. Такие насосы экономичны, долговечны (отсутствует риск перегрева), стоят недорого, часто сопровождаются большим набором форсунок для создания сложных водяных рисунков. Но мощности подобного оборудования хватает только на небольшие садовые фонтаны.

Сухие модели. Оптимальный выбор, если нужен мощный насос на фонтан, например, для обустройства декоративной зоны в парке. Сухой ротор немного более шумный, требует оборудования сервисного помещения. Для работы требуется подключение к высокопроизводительной магистрали.

На https://skvagina.com.ua/nasosy-dlja-fontana-i-bassejna/nasos-dlja-fontana/ насос для фонтана подобрать можно с учетом параметров вашего проекта. Обратите внимание, что большинство моделей, представленных на рынке, рассчитаны на перекачивание чистой воды. Если вы планируете обустроить фонтан в искусственном или естественному пруду, выбирайте помпу для грязной воды.

Другие важные характеристики

Высота струи. Учитывайте, что показатель отсчитывается непосредственно от выхода насоса, а не от зеркала воды.

Мощность. Не рекомендуется приобретать помпу, которая будет постоянно работать на минимальных или максимальных оборотах. Это приведет к быстрому износу механизма. Чтобы определиться с мощностью устройства, замеряйте объем чаши/чаш будущего фонтана, количество и ширину порожков, длину выпускной трубы. Консультант профильного магазина поможет рассчитать оптимальные показатели помпы, ориентируясь на эту информацию.

Длина и сечение трубы. Полностью зависит от мощности устройства: для помп с высокой производительностью диаметр подключения может достигать 1,5 дюйма.

Режим эксплуатации. Погружные насосы нужно демонтировать на зиму, а сухие обычно оставляют на месте, ограничиваясь сливом чаши.

Комплектация. Выгоднее выбрать помпу, которая сразу сопровождается всеми нужными насадками и форсунками, фильтрами, регуляторами, при необходимости подсветкой. Докупать все это отдельно неудобно и дорого.

Приобретая насос для фонтанчика, проверьте наличие сертификата соответствия, гарантийного талона и паспорта оборудования. Нелишним будет узнать, есть ли в вашем городе сервисный центр производителя. Монтаж устройства желательно доверять профессионалам: при неправильной установке погружного насоса остается вероятность поражения электрическим током, а сухие модели сами по себе достаточно сложны в подключении.