Вы можете сэкономить много времени и усилий при подготовке еды, если у вас будет надежный кухонный комбайн из Comfy.

Этот вид кухонной техники, как правило, поставляется с набором ножей и дисков, которые могут измельчать, нарезать и делать многое другое.

Вы можете воспользоваться различными функциями, которые сделают приготовление пищи намного проще. Вы быстро сможете сделать свой собственный домашний майонез или замесить тесто.

Поиск идеального многофункционального кухонного прибора может быть достаточно сложной задачей для тех, кто ограничен пространством столешницы на кухне. Поэтому, прежде чем принимать решение, нужно взвесить все за и против. Вот несколько критериев, которые могут помочь вам купить кухонный комбайн.

Самое главное при выборе комбайна — размер. Если машина слишком велика, ее трудно разместить на вашей кухне, слишком маленькая машина не позволит обработать Ваш ежедневный объем еды.

Размер этого кухонного прибора определяется размером рабочей чаши. Если чаша маленькая, в которой нельзя подготовить сразу много, то придется повторять операцию несколько раз для обработки необходимого объема.

Рассмотрим доступные на рынке комбайны.

Мини — они имеют размер чаши в один литр или менее. Этот размер идеально подходит для обработки небольшого количества продуктов, с их помощью можно измельчить траву или чеснок, приготовить минимальное количество соуса или гарнира.

При попытке замесить тесто для изготовления печенья, например, мини размер кухонного комбайна не подойдет.

Компактный имеет чашу размером до двух литров. По сравнению с мини, такой комбайн может сделать все в полном объеме. Он занимает очень ограниченное пространство кухни и идеально подходит для готовки еды на двух человек.

Полный размер имеет чашу размером более двух литров и может обрабатывать большие объемы пищи. Такая машина может замесить тесто для хлеба, легко нарезать все, что угодно, что вы просто бросите в него.

Полный размер с двумя чашами оснащены двумя сменными мисками — одна мини и одна полного размера. Такой вариант является лучшим для любой кухни.

Теперь вам надо только определить, какой размер вам нужен, и вы будете готовы сделать покупку вашего нового кухонного комбайна.

Приятного аппетита!