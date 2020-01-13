Выбираем вытяжку правильно

Вы собираетесь защитить свою кухню и квартиру от гари, копоти и микроскопических частиц жира? Установите вытяжку!

Дышать свежим воздухом и находится в чистом помещении — это естественные желания каждого человека.

Поэтому к выбору вытяжки нужно подходить с большой ответственностью, чтобы выбрать именно ту, которая будет отлично справляться со своей задачей.

Выбирать вытяжку следует по техническим характеристикам и габаритам.

В интернет магазине Вентолюкс вы сможете подобрать разобранные вытяжки, главное по доступным ценам.

Немаловажным является также ее дизайн.

Во-первых, выясните, какая производительность будущего вашего помощника требуется на вашей кухне?

Чтобы это выяснить, нужно высоту потолка умножить на общую площадь кухни.

Далее эту сумму дополнительно умножить на 1, 3 и 12.

Последние обязательные цифры — это так называемый коэффициент запасного минимума и норма воздухообмена.

Во-вторых, обратите внимание на внутренний двигатель вытяжки. Именно от его мощности зависит производительность вытяжки.

Немаловажным фактором при выборе этого вида кухонной техники является степень шума, который создает вытяжка во время работы.

Вы же не хотите, чтобы ваше пребывание на кухне сопровождалось неприятными шумами.

Находится в такой обстановке будет не очень приятно не только вам, но и остальным членам семьи и гостям.

Что касается методики управления, то современные модели оснащены слайдерным управлением, которое осуществляется при помощи ползункового переключателя.

Можете выбрать также вытяжки с кнопочным и электронным управлением. Здесь уже выбор зависит полностью от ваших предпочтений и пожеланий.

Очень часто в хозяйстве требуется нержавейка — для строительства дома или проведения коммуникаций на участок.

Трубы и листы из нержавеющей стали пригодятся для создания каркаса, постройки лестницы или в качестве покрытия.

В общем, ваш муж сам знает, куда применить нержавейку в хозяйстве!