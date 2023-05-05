Белый ламинат становится все более популярным среди покупателей, благодаря своей стильной эстетике и функциональности. При выборе такого напольного покрытия стоит учесть ряд важных факторов. В этой статье рассмотрим основные аспекты выбора белого ламината и место его покупки в Киеве.

Преимущества белого ламината

Белый ламинат обладает множеством преимуществ, которые делают его отличным выбором для любого помещения:

Стиль и элегантность: Белый цвет ламината придает помещению свежий и современный вид, а также визуально расширяет пространство.

Универсальность: Белый ламинат легко сочетается с любым интерьером, будь то классический или современный стиль.

Устойчивость к износу: Благодаря защитному слою, белый ламинат не только красив, но и долговечен.

Легкость ухода: За белым ламинатом легко ухаживать – достаточно протереть его влажной тряпкой.

Как выбрать белый ламинат

При выборе белого ламината следует обратить внимание на следующие параметры:

Класс износостойкости: В зависимости от назначения помещения, выберите ламинат с соответствующим классом износостойкости. Например, для жилых помещений рекомендуется класс 31-32, а для офисных – 33-34.

Толщина плит: Толщина ламината варьируется от 6 до 12 мм. Толще ламинат обеспечивает лучшую звукоизоляцию и прочность.

Тип соединения: Важно выбрать ламинат с надежным и простым в использовании типом соединения, таким как замковое.

Влагостойкость: Если помещение предполагает контакт с водой, выберите влагостойкий ламинат.

Где приобрести белый ламинат в Киеве

Один из проверенных и надежных магазинов для покупки белого ламината в Киеве является Laminat77. Здесь можно найти широкий ассортимент качественных напольных покрытий от известных производителей по доступным ценам. Приобретая ламинат в магазине Laminat77 https://laminat77.com.ua/contacts.html, покупатель может рассчитывать на следующие преимущества:

Большой выбор: В ассортименте магазина представлены разнообразные варианты белого ламината, от классических до современных дизайнов.

Консультация специалистов: Профессиональные консультанты помогут определиться с выбором ламината, учитывая все потребности и предпочтения клиента.

Доставка и установка: Laminat77 предлагает услуги доставки и установки ламината, что облегчает процесс покупки и укладки напольного покрытия.

Гарантия качества: Все предлагаемые товары проходят строгий контроль качества, и на них предоставляется гарантия от производителя.

Выбор белого ламината может быть упрощен с учетом определенных критериев и параметров, таких как класс износостойкости, толщина плит, тип соединения и влагостойкость. Магазин Laminat77 предлагает белый ламинат высокого качества по низкой цене в Киеве и обеспечивает профессиональную консультацию, доставку и установку. Таким образом, приобретение белого ламината становится приятным и безопасным опытом для клиента.