Гордума Барнаула избрала главой города 54-летнего Вячеслава Франка, который ранее занимал пост исполняющего обязанности мэра. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает ТАСС.

«Большинством голосов решение принимается: избранный глава города — Вячеслав Франк», — объявила итоги голосования председатель гордумы Галина Буевич.

Депутаты выбирали нового главу города из шести претендентов. Председатель конкурсной комиссии Александр Климкин заявил, что все программы кандидатов были сильными и актуальными.

Франк в своей программе сделал акцент на социально-экономическом развитии краевого центра. Он собирается работать над привлечением инвестиций в город, улучшать состояние жилищно-коммунального хозяйства и экологической обстановки.

«Сегодня 17 городских предприятий участвуют в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Это дает им базу для роста экономических и производственных показателей: необходимо привлечь к участию в данном нацпроекте максимальное количество предприятий, в том числе муниципальных», — отметил Франк на презентации своей программы.

Мэр Барнаула Сергей Дугин, руководивший городом с декабря 2015 года, летом прошлого года написал заявление об увольнении по собственному желанию, гордума приняла отставку 30 августа. Его преемником в качестве исполняющего обязанности стал Вячеслав Франк, который ранее занимал пост первого заместителя главы горадминистрации.