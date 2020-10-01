Телеведущий Владимир Соловьев резко высказался о своих помощниках в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube после того, как выяснил, что перепутаны сюжеты из Армении и Азербайджана.

В программе, посвященной ситуации в Нагорном Карабахе, телеведущий комментировал видеозапись, которая была сделана возле военного комиссариата в Баку. Однако в подводке к видео редакторы указали, что оно из Армении.

«Это не ошибка, это гораздо хуже, чем ошибка. Вы вообще понимаете, что вы творите? Когда такие напряженные отношения, когда каждое слово может вести… И вы себе позволяете такого рода ошибки? Вы совсем обезумели?» — поинтересовался он у помощников.

Соловьев подчеркнул, что у него просто нет слов, чтобы сказать, что именно он думает о действиях своей команды.

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Как сообщал «Рамблер», 27 сентября стало известно о возобновлении военных действий в зоне карабахского конфликта. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. 30 сентября Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан начал широкомасштабное наступление и наносит авиаудары по северной части Нагорного Карабаха.