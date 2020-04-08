Романтичные и элегантные кабриолеты привлекают внимание автомобилистов, чему свидетельством является статистика, фиксирующая неуклонный рост потребительского спроса.

Например, в Соединенных Штатах был составлен рейтинг популярности автомобилей без крыши.

Не менее популярны и детские раздвижные ролики, их выгодно можно приобрести здесь и получить бесплатную доставку.

Впрочем, в США любят публиковать различные рейтинги, с тамошних таблоидах можно найти списки тех, кто решил купить нивелиры оптические и в каком количестве, ТОП-листы самых прожорливых, толстых или худых, богатых и даже самых бедных граждан страны, самых дорогих предметов обихода и так далее, и тому подобное.

И что примечательно, лидирует в нем автомобиль отнюдь не американского происхождения. Это – Volkswagen Beetle Convertible.

Симпатичный и юркий немецкий «жучок» сумел обойти весьма презентабельных и очень респектабельных конкурентов.

Сетевой ресурс Autoblog, com сообщает, что в США Beetle Convertible предпочли 6500 автолюбителей.

Второе место по популярности занял Chevrolet Camaro Convertible с 5500 результатом – спорткар американского производства, значительно превосходящий Beetle по габаритам и мощности.

Третьим стал опять же американец Chrysler 200 Convertible, который приобрели в 2012 году 5400 американцев.

Специалисты утверждают, что своим спросом Beetle Convertible, играющий на чужом рынке, обязан в первую очередь правильной маркетинговой политике производителя и красивой рекламной кампании, в рамках которой на американском телевидении крутились очень интересные ролики.

Также следует добавить, что для американского рынка «жук» немного вытянули в длину (на 150 миллиметров) и сделали шире (на 80 миллиметров). В результате для пассажиров заднего ряда образовалось дополнительное пространство, в котором они чувствуют себя намного вольготнее.

Еще производитель сделал крышу более крутой. На американский рынок поставляются переднеприводные и переднемоторные «жуки» с двигателями разного объема – от 1,4 до 3,2 л (последний агрегат предполагает систему полного привода) и с крышами съемными и несъемными.

Все модели, независимо от комплектации, пользуются неизменным успехом.