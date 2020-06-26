Израильские истребители нанесли удары по объектам ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на обстрел, сообщила пресс-служба армии.

«Ранее вечером из сектора Газы в Израиле были выпущены две ракеты. В ответ на это истребители ЦАХАЛ атаковали цели ХАМАС в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении военных.

Сообщается, что удар был нанесён по мастерской, занимавшейся производством ракет, и по оружейному заводу, принадлежавшим ХАМАС.

«ЦАХАЛ серьезно относится к любым враждебным действиям, направленным против Израиля, и будет продолжать при необходимости противостоять попыткам причинить вред израильскому гражданскому населению», — отмечено в сообщении армейской пресс-службы.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за все, происходящее на территории палестинского анклава, сообщается в пресс-релизе.

Ранее в пятницу вечером две ракеты были выпущены по израильской территории из сектора Газа. Сирены воздушной тревоги прозвучали в районах, прилегающих к палестинскому анклаву.