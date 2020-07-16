ВВП Китая по итогам первого полугодия 2020 года снизился на 1,6% в годовом выражении под влиянием пандемии COVID-19, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР.

«Согласно предварительным подсчетам, ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2020 года составил 45,661 триллиона юаней (около 6,5 триллионов долларов — ред.), сократившись на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в распространенном докладе.

В документе отмечается, что благодаря скоординированным усилиям всей страны в борьбе с эпидемией коронавируса и по восстановлению производства «национальная экономика Китая в первом полугодии 2020 года перешла от замедления к росту».

«Рост экономики во втором квартале изменился с негативного на положительный, основные показатели также продемонстрировали рост. Национальная экономика постепенно восстановилась, эффективно были обеспечены основные средства к существованию, ожидания рынка в целом положительные, а социальное развитие – стабильное», — отмечается в докладе.

ВВП Китая по итогам первого квартала под влиянием эпидемии коронавируса упал на 6,8%, впервые китайская экономика ушла в минус с 1992 года. Власти Китая на фоне пандемии и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году. Обычно цели по росту ВВП озвучивает в ежегодном докладе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии парламента, однако в этом году этого не произошло.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Китая на этот год на 0,2 процентного пункта, до 1%, и на 2021 год на 1 процентный пункт, до 8,2%. В свою очередь Всемирный банк в 2020 году прогнозирует рост экономики Китая на 1%, хотя в январе ожидалось повышение на 5,9%.

По итогам 2019 года, китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус второй крупнейшей экономики мира.