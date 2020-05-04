Российские вузы должны самостоятельно принять решение о проведении выпускных в 2020 году. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования России в понедельник, 4 мая.

«Решение о проведении торжественной церемонии вузы принимают самостоятельно, исходя из текущей ситуации. Данная ситуация не регламентируется законодательством РФ об образовании. В целях обеспечения сохранности здоровья обучающихся вузы должны принимать все меры санитарной безопасности», — говорится в ответе Минобрнауки, опубликованном в Telegram-канале «Стопкоронавирус.РФ».

Кроме того, вузы вправе определить и то, как именно пройдет государственная аттестация студентов. В министерстве заверили, что руководство учебных заведений может использовать дистанционные форматы взаимодействия с учащимися.

Что касается вида выпускной работы, требований к ней и порядка выполнения, то здесь все критерии и оценки тоже устанавливает администрация вузов, подчеркнули в Минобрнауки.

В конце апреля Уральский федеральный университет объявил, что проведет выпускной в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Вуз стал первым в стране, кто анонсировал такой формат праздника.

В Минобрнауки рассчитывают, что текущий учебный год для студентов завершится согласно установленным образовательными программами срокам, а новый начнется 1 сентября, несмотря на перенос вступительных испытаний.