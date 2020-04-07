Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 81% населения России и 90% жителей Москвы соблюдают режим самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«Еще в начале прошлой недели 61% россиян заявлял, что их близкие/ знакомые соблюдают самоизоляцию», — говорится в исследовании, опубликованном во вторник, 7 апреля.

По данным ВЦИОМа, 74% граждан страны считают, что от коронавируса можно защититься, передает агентство городских новостей «Москва».

«Обратного мнения придерживаются 16% наших сограждан. Топ мер для защиты себя и близких от вируса: ограничение контактов и нахождение дома (76%), гигиена и использование антисептиков (58%), ношение маски или респиратора (30%)», — отмечается в результатах опроса.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 и 30 марта, а также 2 апреля 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью, уточняет RNS.

По последней информации, за сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 7497. Число летальных исходов — 58, число выздоровевших — 494.

По данным Worldometer на 7 апреля, в мире более 1 362 000 заражений коронавирусом. Более 76 тыс. человек умерли, более 293 тыс. выздоровели.

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