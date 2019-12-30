Почти каждый второй житель России (51%) из числа участников социологического опроса сообщил об уверенности в завтрашнем дне. Это на 16 процентных пунктов (п.п.) выше данных двадцатилетней давности, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«За последние 20 лет окрепла уверенность россиян в завтрашнем дне», — отметили социологи. Самая высокая доля уверенных в будущем отмечена среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет — 71%.

В настоящее время 57% опрошенных россиян сообщают, что способны представить будущее своей семьи на год и более значительный срок, тогда как 20 лет назад 69% россиян не могли представить свое будущее или будущее своей семьи на срок, превышающий несколько месяцев.

Основной жизненной целью россияне называют желание жить на уровне своего окружения (41%). Увеличилась доля тех, кто хотел бы жить лучше, чем большинство семей в их городе или районе (23% против 11% в 1999 году).

Опрос был проведен 26 декабря среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее в понедельник сообщалось, что уровень оптимизма среди россиян в 2019 году вырос с 23% до 25%. Такие результаты показал опрос, проведенный ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International в 46 странах мира.