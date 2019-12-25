Жители России поделились своими самыми заветными мечтами, чаще всего они желают себе, своим родным здоровья и успешного будущего подрастающему поколению.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, о чем чаще всего мечтают жители нашей страны, сообщает издание «Вечерняя Москва».

Так, 10% опрошенных желают себе и своим близким здоровья, 8% мечтают о путешествиях, а 7% — об успешности своих детей и внуков, 6% — о богатстве, а 5% — о жизни у моря, 4% — о мире во всем мире.

75% россиян считают, что мечта должна быть выполнимой, а каждый десятый, что настоящая мечта должна оставаться мечтой. 13% респондентов рассказали, что мечтать вредно.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, который показал, кого россияне уважают и считают настоящими героями.

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