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Среди самых важных поправок к Конституции жители России назвали недопущение фальсификаций истории и защиту государственной целостности и нерушимости границ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию в своем послании Федеральному собранию. В том числе, расшить полномочия парламента и закрепить приоритет российского законодательства над международным. Всероссийское голосование по поправкам должно было состояться 22 апреля, однако было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Самой важной из поправок, затрагивающих мировоззрение жителей России, участники опроса назвали недопущение фальсификации истории (89%). Но втором месте — поправка, закрепляющая культуру РФ, как уникальное наследие многонационального народа (87%).

Важными поправками участники опроса посчитали также закрепление статуса русского языка, как языка государствообразующего народа, и то, что институт брака — это именно союз женщины и мужчины. За них высказалось 86 и 83% респондентов соотвественно.

Среди поправок, касающихся суверенитета, 87% респондентов отметили пункт о государственной целостности и нерушимости рубежей России.

«Далее по важности следует поправка, закрепляющая статус России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность — 86%», — отмечает ВЦИОМ.

Россияне также высказались за запрет для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценности и средства за пределами РФ и за признание приоритета Конституции над международным правом.

Последнюю поправку посчитали важной 74% опрошенных, иное мнение выразили 17% респондентов.

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