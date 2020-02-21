Мужчины хотели бы получить на 23 февраля внимание, а женщины планируют им подарить праздничный ужин. Об этом 21 февраля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 27% мужчин хотели бы получить внимание от близких на 23 февраля, 17% — автомобиль, 15% — путевку на отдых, 13% — квартиру или дом, 11% — внимание от государства, 10% — деньги и удочку с рыболовной снастью. Также мужчины хотели бы получить билет на концерт или в театр, ужин в ресторане, смартфон или другие гаджеты, книгу и инструменты. 14% мужчин, в свою очередь, ничего не хотят.

В свою очередь большинство женщин (31%) собираются подарить друзья и близким мужчинам праздничный ужин. Также они планируют дарить парфюмерию, косметику, бижутерию, авторучки, блокноты, портмоне, одежду, обувь, деньги, аксессуары для автомобиля, книгу, алкоголь, спортинвентарь, абонемент в спортзал, инструменты, игры, билеты на концерт или в театр.

Ранее в этот же день стало известно, что самыми популярными подаркам на 23 февраля являются пена для бритья и дезодорант.