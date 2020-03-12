Половина россиян спит крепко и чувствует себя бодро по утрам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В среднем россияне спят по семь часов. Засыпают легко и без проблем 53% россиян, 42% — долго не могут уснуть, передает «РИА Новости». 50% опрошенных спят по ночам крепко и не просыпаются, 46% — часто просыпаются по ночам. 53% россиян просыпаются легко и чувствуют себя добрыми, 43% — просыпаются тяжело и долго не могут «раскачаться». 52% респондентов в последнее время просыпаются ни в плохом, ни в хорошем настроении, 34% — в хорошем и бодром, 11% — в плохом и подавленном.

В общей сложности сны видят 71% россиян, 26% из них — несколько раз в неделю, 20% — каждую ночь, 19% — несколько раз в месяц, 4% — несколько раз в год, 2% — раз в год или реже. 27% опрошенных сны не видят вообще.

Ранее, 5 марта стало известно, что у 63% женщин в России свободное время занимает ведение домашнего хозяйства.