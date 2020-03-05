Свободное время 63% женщин в России занимает ведение домашнего хозяйства, забота о детях и хлопоты на даче. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ ), опубликованные «РИА Новости» в четверг, 5 марта.

Также 39% участниц опроса предпочитают смотреть телевизор и слушать радио, 32% проводят досуг за чтением книг, 31% любят выбираться на встречи с друзьями или в гости, 28% посвящают время хобби.

По мнению мужчин, состоящих в браке или живущих вместе со своей партнершей, их вторая половинка занимает свободное время домашним хозяйством, дачей или заботой о детях —72%, вторую позицию занимает просмотр телевизора или прослушивание радиопередач —26%, далее следует чтение книг —19%. Ответ «просто отдых» дали 18% опрошенных мужчин и 17% упомянули увлечение компьютерными играми и интернетом.

После работы и выполнения других обязательных дел у 38% в будни остается от четырех до семи часов свободного времени, 22% отдыхают два-три часа, 10% уделяют отдыху от восьми до 12 часов, и 8% свободны почти целый день. В выходные дни от четырех до семи часов свободного времени имеют 35% женщин, у 24% — от восьми до 12 часов, 13% свободны весь день, и у 12% остается от двух до трех свободных часов.

Треть мужчин (33%), проживающих со своей второй половинкой, считают, что у нее в будние дни остается от двух до трех часов, 29% — четыре часа и более, 16% уверены, что у их партнерши свободно все время. В выходные, по мнению респондентов мужского пола, у их подруг женщин свободно от четырех до семи часов, также 19% выразили уверенность, что почти все время.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 2 марта методом телефонного интервью. Выборку составили 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

21 февраля медиаофис Всероссийской переписи населения представил данные о важнейших жизненных целях российских мужчин. Главными в списке их ценностей оказались благополучие семьи, ребенок и собственное жилье.