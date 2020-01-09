Каждый третий взрослый россиянин (34%) дает себе обещания на Новый год. Выполняют их 69% граждан, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных на сайте организации 9 декабря.

«Чаще этой традиции придерживаются представители молодого поколения — люди 25-34-летнего возраста (49%), а также жители городов-миллионников (42%) и с населением 500-950 тыс. жителей (43%)»,— говорится в сообщении ВЦИОМ.

Среди обещаний — желание больше уделять внимание семье (5%), следить за здоровьем (4%), а больше зарабатывать хотят 3% опрошенных. Это же число респондентов намерено заниматься спортом, сменить работу и бросить курить.

24% опрошенных обычно не могут выполнить собственные обещания, отметили социологи.

Опрос был проведен 29 декабря 2019 года среди 1 тыс. 600 респондентов старше 18 лет.

В преддверии 2020 года сообщалось о росте числа уверенных в завтрашнем дне россиян. Об этом сообщил каждый второй житель России (51%) из числа участников социологического опроса, также проведенного ВЦИОМ.