Посетить святые места хотели бы 75% россиян, а почти половина опрошенных уже посещали их ранее. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, опубликованного 22 января Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

У целебных источников, а также в храмах, где покоятся мощи святых или выставлены чудотворные иконы, побывали 42% опрошенных, при этом треть из них (31%) совершали самостоятельные поездки и только 16% — в составе экскурсионных групп.

Наибольшая доля желающих посетить святые места — среди православных (88%). Из атеистов в таких местах хотели бы побывать 39%.

Также ВЦИОМ задал россиянам спонтанный вопрос о наиболее известном святом. 48% опрошенных назвали имя Николая Чудотворца, также в этот список вошли Матрона Московская (39%), Богородица (14%), Сергий Радонежский (11%).

19 сентября 2019 года сообщалось, что в Самаре в Покровском кафедральном соборе поклониться иконе «Спас Нерукотворный» пришли около 40 тыс. верующих.