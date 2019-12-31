Самыми популярными новогодними блюдами в России стали салат оливье (73%), мандарины (65%) и салат селедка под шубой (60%). Такие данные получены в ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также россияне планируют в новогоднюю ночь отведать холодец (38%), икру (31%), оливки (23%), салаты цезарь (18%) и греческий (15%), заливную рыбу (15%), креветки (11%), роллы и пиццу (по 9%), передает «РИА Новости».

По данным исследования, за 10 лет топ-3 новогодних блюд не изменился — в 2009 году оливье собирались поставить на стол 69% жителей страны, мандарины — 73% и селедку под шубой — 50%.

По данным исследования, за 10 лет популярность блюд в новогоднюю ночь на столе у россиян не изменилась.

Вместе с тем, отмечается, что респонденты планируют употреблять значительно меньше алкоголя, чем 10 лет назад.

Так, шампанское собираются пить 56% россиян (79% в 2009 году), вино — 21% (34% в 2009 году), водку — 15% (42% в 2009 году). Также более половины опрошенных (52%) будут пить безалкогольные напитки.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 17 декабря 2019 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее диетолог рассказала, что для новогоднего стола стоит выбирать блюда с наименьшей энергетической ценностью и употреблять как можно меньше сахара.