21% опрошенных россиян не ходит в гости к другим и не принимает их у себя дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Большинство россиян ведут социально активную жизнь. Ходили в гости за последние полгода 80% россиян — эта доля выше среди молодых людей 18-24 лет (90%) и 25-34 лет (89%). Реже говорят о посещении гостей за последние полгода представители старшего возраста от 60 лет — среди них ходили гости за последние полгода 73%. Россияне не только активно ходят в гости, но и принимают их у себя дома. За последние полгода хотя бы раз встречали гостей 86% опрошенных, чаще 25-34-летние (92%), а также жители сел (92%) и городов с населением 500-950 тыс. жителей (90%). В свою очередь не принимали гостей за последние полгода 14% россиян, преимущественно 18-24-летние россияне (23%), которые в принципе активнее других ходят в гости. Также не доводилось принимать гостей за последние полгода каждому четвертому жителю двух столиц (26%). Те, кто сами не ходят в гости, предпочитают принимать гостей — 26%, либо вовсе абстрагируются от подобной социальной активности и не выражают симпатии ни к походам в гости, ни к их приему — 21%», — говорится в результатах опроса.

Согласно данным ВЦИОМ, в гости к друзьям ходят 66% опрошенных, а среди самой молодой группы 18-24-летних эта доля достигает 93%.

«Немалое значение наши соотечественники уделяют и семейным связям. Треть россиян, совершающих визиты в гости, навещают родителей (32%) — преимущественно 25-34-летние (47%) и 35-44-летние (45%). Почти столько заявили, что ходят в гости к другим родственникам (30%). К тому же 27% уточнили, что наносят гостевые визиты своим братьям и сестрам, еще 22% — детям. Также почти каждый шестой ходит в гости к соседям (16%) или коллегам (15%), а каждый десятый — к внукам (9%) или бабушкам и дедушкам (8%). К первым, соответственно, чаще ходят россияне старшей возрастной группы от 60 лет (27%), ко вторым — молодые люди 18-24 лет (31%) и 25-34 лет (12%)», — уточняется в материалах исследования.

Как сказано в результатах опроса, в целом россияне преимущественно приходят в гости по какому-либо поводу (58%) — чаще других это делают россияне 45-59 и старше 60 лет (66% и 63% соответственно). «Треть россиян зачастую приходят в гости без повода (36%), данный формат поведения более распространен среди молодежи (18-24 лет — 64%, 25-34 лет — 49%). Поводом прийти в гости для наших соотечественников чаще всего служит день рождения (59%) или иное праздничное событие (43%). Наряду с этим 12% россиян, ходивших в гости, отнесли визиты без причин также к поводам побывать в гостях. Еще 9% ходят в гости на Новый год, а 7% — пообщаться (7%)», — сказано в материалах ВЦИОМ.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11 января 2020 г. среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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