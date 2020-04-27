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Три четверти россиян поддерживают введенные властями меры противодействия коронавирусу. Об этом говорится в совместном аналитическом докладе ВЦИОМ и АНО «НИЦ «Особое мнение», который имеется в распоряжении ТАСС.

«Абсолютное большинство (75%) опрошенных поддерживают действия местных властей по предотвращению распространения коронавируса. Лишь 13% респондентов заявили, что не поддерживают принятые меры, и 11% затруднились ответить на этот вопрос. Поддержка реализуемых мер растет с возрастом, однако наиболее низкий уровень поддержки фиксируется среди респондентов 25-34 и 35-44 лет (64% и 70% соответственно)», — отмечают авторы исследования.

Основными мотивами поддержки мер названы страх за себя и своих близких (46%) и "административный конформизм" (22%). Отказ от поддержки (13%) чаще всего мотивирован страхом ухудшения материального положения и группой причин, отрицающих существование коронавируса, эффективность предпринимаемых мер и уязвимость собственного иммунитета перед инфекцией. Мужчины поддерживают действия региональных властей в меньшей степени (68%), чем женщины (81%).

Наиболее высок страх заразить своих близких среди респондентов молодого и среднего возраста (43% среди тех, кому исполнилось 18-24 года, 44% — в возрасте до 34 лет и 41% среди тех, кому до 45).

«Вероятно, это обусловлено распространенными заявлениями в СМИ и на телевидении о том, что лица старших возрастов тяжелее переносят заболевание коронавирусной инфекцией», — считают авторы.

Страх заразиться самому наиболее высок в группе респондентов до 34 лет (18%) — что в два раза выше, чем в самой "юной" возрастной группе от 18 до 24 лет (9%). Вероятно, это связано с изменением жизненных обстоятельств и ответственности перед молодой семьей для тех, у кого она имеется — в этом возрасте, как правило, семьи уже обзаводятся детьми.

Мотивы отказов от поддержки мер

Между тем, 13% опрошенных не поддерживают действия региональных властей по борьбе с коронавирусом. Треть из них (33%) заявили, что эти меры мешают зарабатывать на жизнь. Еще 14% не верят в "раздутую" опасность коронавируса, считая происходящее манипуляцией, выгодной определенным политическим кругам. Еще 11% сказали, что не поддерживают предложенные меры, поскольку те не работают. 10% ответивших исходили из того, что им эти меры не нужны — у них хороший иммунитет, они не боятся заразиться. 9%, напротив, считают, что все равно заболеют, поэтому нет смысла с этим тянуть, ограничивая свободу действий. 5% выразили общее недоверие властям, а 3% сослались на неготовность сидеть взаперти.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 14 апреля методом телефонного интервью. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, респондентов насчитывалось 1,6 тыс. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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