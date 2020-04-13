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Более 60% жителей России, которые приняли участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили о том, что готовы оказывать добровольческую помощь в условиях распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВЦИОМ.

«На момент опроса в апреле 2020 года о своей готовности оказать волонтерскую помощь людям, находящимся на карантине, в том числе одиноким, заявило более половины россиян — 61%. Треть опрошенных [заявили, что] не готовы (35%)», — говорится в сообщении.

По данным социологов, около 50% опрошенных готовы помогать с доставкой лекарств, продуктов, 42% респондентов заявили, что готовы помочь в решении бытовых проблем.

«Развозить тех, кто доставляет продукты, лекарства, готовы 38%, информировать окружающих о путях передачи коронавируса, методах его профилактики и помогать правоохранительным органам в установлении цепочки контактов заразившихся коронавирусной инфекцией — по 37% соответственно», — отмечается в сообщении.

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Во ВЦИОМ уточнили, что "каждому четвертому россиянину уже приходилось в последний месяц оказывать безвозмездную помощь другим людям или организациям".

«Помогали пожилым людям или тем, кто находится на домашнем карантине в связи с коронавирусом, 15% опрошенных. Не приходилось еще оказывать [помощь] 85% [опрошенных] россиян», — говорится в пресс-релизе.

По данным социологов, около 89% россиян знают о волонтерах, которые оказывают помощь в условиях пандемии, около 77% россиян оценивают волонтерскую помощь как существенную.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 марта и 2, 4 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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