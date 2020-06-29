В Центре Хруничева обнародовали финансовый отчет за 2019 год, согласно которому стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5", которая должна заменить ракету "Протон-М" оказалась втрое дороже своего предшественника.

В ведомстве уточнили, что в будущем планируется сократить расходы на производство ракеты-носителя тяжелого класса семейства "Ангара" до четырех миллиардов рублей.

"Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составила семь млрд. рублей", — сообщили в центре, добавив, что в настоящее время разрабатывается комплекс мер по снижению себестоимости "Ангары", включая создание производства замкнутого цикла РН семейства "Ангара" на мощностях Производственного объединения "Полет" — филиал организации, город Омск.

Напомним, производство ракеты "Протон-М" в рамках заключенного в апреле 2020 года контракта составляет 2,33 млрд рублей.

"Планируется сократить стоимость производства "Ангары-А5" до уровня 4,0 миллиарда рублей к 2024 году", — уточнили в Центре Хруничева.