Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» за три дня нового года посмотрел миллион зрителей по всей стране, сообщает «Вести.Ру». Картина, действие которой происходит через три года после событий предыдущего блокбастера «Притяжение», вышла в прокат 1 января.

По сюжету инопланетяне развязывают новый тип войны — информационную атаку, захватив всё, без чего не мыслит жизни современный человек: телефоны, гаджеты, телевидение. Они начинают охоту на главную героиню Юлю, у которой открылись сверхспособности после контакта с пришельцами в первой части дилогии.

«Мы должны доказать, что в такие сложные моменты мы можем объединится, быть к друг другу теплы, любить друг друга. Мы должны быть внимательны не только тогда, когда происходит что-то страшное, а всегда», — рассказал «Вести.Ру» актер Риналь Мухаметов, сыгравший в обоих фильмах.

Фильм «Притяжение», в центре сюжета которого первый контакт землян с инопланетянами, собрал в прокате более 1 млрд рублей при бюджете в 380 млн. Как и первую часть, «Вторжение» сняла кинокомпания Art Pictures Studio. При производстве сиквела поддержку оказывали «Национальная медиа группа» (НМГ) и Фонд кино.