В Антарктиде на станции Новолазаревская возведут церковь Святителя Николая, которая станет вторым русским храмом в Антарктике. Архиепископ Горно-Алтайский и Чемальский Каллистрат совершил поездку на Новолазаревскую, расположенную в районе Земли Королевы Мод, и освятил место под строительство, передает «Интерфакс».

В присутствии участников 64-й российской антарктической экспедиции архиепископ освятил место под строительство храма-часовни в честь святителя и чудотворца Николая — покровителя путешественников и моряков, сообщает RT.

Сейчас единственным постоянно действующим русским храмом в Антарктике является церковь Святой Троицы на станции Беллинсгаузен на острове Ватерлоо, открытая в 2004 году. Церковь имеет высоту 15 м и вмещает до 30 человек.

В 2016 году патриарх Кирилл во время первого в истории визита главы русской православной церкви в Антарктиду провел там молебен.

29 января президент России Владимир Путин поздравил полярников с 200-летием открытия Антарктиды. В Доме правительства прошел телемост со станцией «Беллинсгаузен».