Второй пациент с подтвержденным новым коронавирусом скончался в Приморском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеграм-канал правительства региона.

Речь идет о 62-летнем жителе города Арсеньев. Отмечается, что 18 марта он вернулся из Египта и был помещен под наблюдение специалистов в инфекционный госпиталь в связи с неблагополучной ситуацией по распространению кооронавируса в стране прилета.

Диагноз у мужчины подтвердился 27 марта, затем течение болезни усугубилось пневмонией. Врачи госпиталя до последнего проводили усиленную тактику лечения и реанимационные мероприятия, но спасти больного не удалось.

По состоянию на 6 апреля в России диагностировано 6343 случая заболевания COVID-19, из них 954 — за последние сутки. 406 человек вылечились. 47 пациентов скончались.

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